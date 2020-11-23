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Kalp krizi riskini artıran yiyecekler neler beyaz çikolataya dikkat!

Günlük hayatta kahvenin yanında ya da tatlı krizlerini tetiklemek için tükettiğimiz beyaz çikolata gibi besinlere dikkat! Kalp krizi riskini arttırıyor.

Kalp krizi riskini artıran yiyecekler neler beyaz çikolataya dikkat!
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Sağlık sorunları arasında dikkat edilmesi gereken rahatsızlıklardan biride kalp krizidir. Kalp krizine genellikle neden olan durumlardan biri de koronerdir. Koroner, Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Günlük hayatta severek beyaz çikolata şekerleme gibi tükketiğimiz bir çok besin karaciğerde parçalanarak kolestrole yol açar.  Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyeceklerden bahsetti.

Kalp krizi, kalbe kan akışı aniden engellendiğinde oluşabilir. Ciddi bir tıbbi acil durum olarak kabul edilir ve yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Peki, bundan korunmanın bir yolu olabilir mi? Evet, beslenmenizde bazı yiyeceklere yer vermeyerek kalp krizinden korunmanız mümkün!

Kalp krizi riskini azaltmak için bu besinleri azaltın

Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi, hamur işleri, börek, poğaça, sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler, Margarin, palm yağı, hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri özellikle dikkat edilmesi gereken besinlerdir.

Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.)

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