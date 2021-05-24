Demet Akalın'ın takipçisiyle Eurovision diyaloğu olay oldu!

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması dün akşam canlı olarak yayınlandı. Yarışmanın kazananı "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu oldu. Demet Akalın'ın Twitter'dan verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Abla seni de orda görmek istiyoruz"

Eurovision ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Akalın, "Murat Boz ne sallardı be, #Eurovision olalım seneye ya kıskandım ne güzel ya üf imza mı toplasak" deyince bir takipçisi Akalın'a "Abla seni de orada görmek istiyoruz" diye cevap verdi.

"İngilizce yok oğlum"

Cevap üzerine Akalın, "İngilizce yok oğlum, deyince" başka bir takipçisi de "Türkçe de yok abla no problem" dedi. Akalın bu sözlere esprili bir paylaşımda bulunarak "İyiydi bu" diye yanıt verdi.

Azerbaycan'ı destekledi

Öte yandan Demet Akalın, Azerbaycan'ı desteklemiş ve Azerbaycan için Instagram hesabından oy istemişti. Eurovision'da yarışan Azerbaycan ekibinden Akalın'a teşekkür geldi.