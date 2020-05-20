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Karpuzun faydaları idrar yolu enfeksiyonunu önlüyor!

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan karpuzun faydalarına dair bilinmeyenleri sizler için hazırladık!

Karpuzun faydaları idrar yolu enfeksiyonunu önlüyor!
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Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biridir hiç şüphesiz karpuz. İçerisinde bol miktarda sıvı oranı barındırmakta ve bu özelliği sayesinde vücudun sıvı oranını fazlasıyla karşılamaktadır. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan karpuzun bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki karpuzun faydaları neler? Karpuz suyu ne işe yarar? Karpuz seçerken neye dikkat edilmeli? İşte Karpuzun bilinmeyen faydalarını ve merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. 

Karpuz seçerken dikkat! 

Dünyada domatesten sonra en çok tüketilen besinlerden biri olan karpuz  saçtan tırnağa kadar birçok konuda insan sağlığına yarar sağlamaktadır. İnsan sağlığına bu denli yararlı olan karpuz dikkatli seçilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yapılan araştırmalar ve uzmanların uyarılarına göre karpuzun içerisindeki çatlaklara dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Meyve ve sebzelerin daha hızlı olgunlaşması için enjekte edilen forchlorfenuron maddesi bazı ülkelerde onaylanmıştır. Ancak bu madde o kadarda masum değildir. Vücuda girdiği takdirde hücrelerin deformasyona uğramasına neden olur. Bu da kanser hastalıklarını tetikler. Bu nedenle karpuz seçerken özellikle dikktli olunması gerekir. 

Böbreklerin iyi çalışmasını sağlıyor 

Karpuzun birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bi tanesi idrarda oluşan enfeksşyonları önlemesidir. Su oranı yüksek olan bir myeve olduğundan böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktafır. 

Göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor 

A vitamini deposu olan karpuz, gözlerin retina pigmentleri üretmesine yardımcı olur. Aynı zamanda beta karoten bakımından da zengin olan karpuz, gece körlüğüne yakalanma oranını azaltır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor

C vitamini bakımından da oldukça güçlü bir meyvedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. 

Depresyona girme ihtimalini düşürmektedir 

 Karpuz bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin beyinde bulunan serotinin hormonunu üretirimini sağlar. Böylece karpuz yiyen kişinin depresyona girme ihtimalini düşürür.

 

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