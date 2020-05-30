Nasır neden çıkar ayak temizliğinize yeteri kadar özen göstermiyorsanız...

Nasır, çoğu kişinin başına gelmiş bir sağlık sorunudur. Özellikle kemik ve cilt arasında ortaya çıkan bu problem kişinin günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Peki özellikle dokunulduğunda çok şiddetli bir acıya sebep olan nasır neden çıkar? Nasıl geçer? Genellikle ayak temizliğine yeteri kadar özen gösterilememesi durumu sonucunda ortaya çıkan probleme ilişkin tüm merak edilenleri sizler için cevapladık.

Birçok nedeni bulunuyor

Naısırn ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; Uzun süreli yürüyüşlerde havasız ayakkabı kullanma, ayakları yeteri miktarda temizlememe, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabı seçme, topuk eğriliği, ayakların sürekli terlemesi sonrası yeterli bakım yapılmaması, çıplak ayakla yürüme nasırın ortaya çıkma nedenleri arasında gösterilir.

Nasırın tedavisi var mı?

Nasır gözle görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle kolayca teşhis edilebilir. Eğer nasırınız basitse buna evde de müdahale edilebilir. Ancak eğer iltihabı artmış bir nasırınız varsa ozaman muhakak bir uzmana görünmeniz gerekecektir. Nasır derinin zarar görmemesi için olduğu yer nazikçe kesilmelidir. Daha sonra karbonat, limon, aspirin ve sirke karışımı ile temizlenen bölgeye sürülür. Bu yöntemi nasır geçene kadar uygulamanızda fayda var. Ama uyarmakta fayda var. Nasırınız problemli bir nasırsa, dahada ilerlemeden mutlaka bir doktora görünmelisiniz.