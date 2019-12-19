Baş ağrısına ne iyi gelir elma sirkesi ağrıyı kesiyor!

Günlük hayatımızda herkesin başına gelen şiddetli baş ağrıları neredeyse bir parçası haline gelmiş durumda. Sürekli kullandığımız ağrı kesici haplar, baş ağrısı için iyi bir tedavi yöntem olmadığında doğal yöntemlere başvurarak ağrıyı geçirmemiz mümkündür. Elma sirkesi baş ağrısını geçiren doğal gıdalardan biri. Bunun yanında baş ağrılarınızın sebebi birçok neden olabilir. İşte baş ağrılarının sebebi ve tedavi yöntemleri!

Baş ağrısını tetikleyen unsurlar

Yoğun stres

Düşük kan şekeri

Uyku yoksunluğu

Dehidrasyon

Sürekli ağrı kesici içmek

Normal günlük rutinden kopma gibi durumlar baş ağrısına neden olan en önemli etkenlerdendir. Çok farklı sebeplerden kaynaklanan baş ağrılarını gidermenize yardımcı olabilecek pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu doğal yöntemlerin en iyi özelliği, etkili olmalarının yanı sıra yan etkilere neden olmamalarıdır.

İşte baş ağrısını tedavi edecek evde çözüm yöntemleri…

Baş ağrısına suyla mücadele

Susuzluğun bir diğer önemli belirtisi baş ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında ise, baş ağrısı büyük olasılıkla dehidrasyona bağlıdır. Bu durumda, vücudunuzun su ihtiyacını karşılayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Elma sirkeli tedavi

Malzemeler:

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 bardak sıcak su

Nasıl kullanılır?

1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin. İyice karıştırın. Baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmak için yavaşça elma sirkesi suyunu için. Bu içeceği günlük olarak tüketmek, vücudunuzdaki sıvıları dengeler ve böylece vücudunuzun susuz kalmasına engel olur. Elma sirkesi, doğal ev ilaçlarının eski ustalarından biridir. Baş ağrısı dışında birçok doğal tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır.

Limon suyu yöntemi

Malzemeler:

Yarım limon

1 bardak sıcak su

Limon suyu yönteminin baş ağrısı için kullanımı

Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine karıştırın. Bu içeceği günde 2 kez tüketirseniz baş ağrısı sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamanda vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur. Limon suyu günlük olarak tüketildiğinde birçok bedensel işlevi düzeltebilen içecek olarak karşımıza çıkar.

Buz torbası yöntemi

Bireysel tercihler değişebilir, ancak genellikle migren hastaları soğuk uygulamayı tercih etmektedir. Öte yandan baş ağrısı, stresle veya soğuk algınlığıyla kendini gösterirse, sıcak uygulamaları da tercih edebilirsiniz. Alın ve şakak bölgesine soğuk bir sıkıştırma uygulanırken, baş ağrısından hızlı bir şekilde kurtulmak için omuz arkasına sıcak kompres uygulanmalıdır. Etkili olması için uygulamayı tekrarlayabilirsiniz. Soğuk uygulamalar buz torbaları veya naylon poşetlerle uygulanabilir. Ancak sıcak uygulamaları sıcak su veya sıcak su torbaları ile uygulamanız gerekmektedir.