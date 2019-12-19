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Çukur'un oyuncusu Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor!

2018 yılında Çukur'un oyuncusu Erkan Kolçak Köstengil ile nikah masasına oturan Cansu Tosun'un 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Çukur'un oyuncusu Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor!
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin başrol oyuncularından Erkan Koçak Köstengil, geçtiğimiz sene meslektaşı Cansu Tosun ile Antalya Olimpos'ta evlenmişti. İlişkilerine doluz dizgin devam eden çiftin heyecanlarına bir yenisi daha eklendi. Çukur dizisinin başrol oyuncu Erkan Koçak Köstengil'in baba olduğu öğrenildi. 

Mutlu haberi sadece aileleriyle paylaştılar

Milliyet'in haberine göre: geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte giydiği salaşelbisesiyle akıllara hamilelik iddialarını getiren güzel oyuncu Cansu Tosun'un 3 buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi.

Çukur'un oyuncusu Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor!

 

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