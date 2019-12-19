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"Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman Türkiye'yi terk etti

"Libido" çıkışıyla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, yanlış anlaşıldığını söyleyerek Brezilya'ya gitti.

"Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman Türkiye'yi terk etti
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Gittiği ülkelerde kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözleriyle tepki çekmişti. Yaman, yakın çevresine üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyerek, Brezilya'ya giderek inzivaya çekildi.

Askerlikten sonra Survivor'u sunacak 

Yaptığı açıklamalardan dolayı yapımcısının da tepkisini çeken Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye'ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu yapacak. 

''Arka odaya geçelim kanıtlayayım'' sözleriyle tepki çekmişti

Bir davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.

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