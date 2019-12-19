Nihal Candan'dan olay banyo pozu sosyal medyayı salladı!

'İşte Benim Stilim' yarışması sayesinde kardeşi Bahar Candan ile gündemimize giren Nihal Candan, paylaştığı son fotoğrafla olay oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gögüs dekolteli fotoğrafını paylaşan Nihal Candan'ın, silikon taktırdığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Candan şimdi de banyo pozu ile sosyal medyada gündem oldu.

Banyo pozuna beğeni yağdı

Moda programındaki performansıyla adını duyuran Nihal Candan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.Candan'ın banyo pozuna beğeni yağdı. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

İşte o paylaşım...

Eleştiri yağmuruna tutulmuştu

Nihal Candan geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarını paylaşmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Instagram hesabına göğüs dekolteli pozlarını yerleştiren Nihal Candan, silikon taktırdı iddialarını yeniden ateşledi. Giyim tarzı ve cesur fotoğraflarıyla takipçilerinden 'edep' sınırlarını aştın yorumu almıştı.

Bahar Candan kimdir?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.