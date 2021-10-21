Çağla meyvesinin faydaları hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor!

Çağla meyvesi ilbaharın gelişini müjdeleyen ve insan sağlığına birçok faydası olan besinlerden biridir. Erik gibi tuza banılarak yenilen bu eşsiz meyvenin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki çağla meyvesinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte çağla meyvesine dair bilinmeyen herşeyin cevabı elmaelma.com'da.

İÇERİSİNDE BOL MİKTARDA VİTAMİN VE MİNERAL BULUNMAKTADIR

Çağla meyvesinin anavatanı İran ve Afganistan'dır. Bu meyvenin tadı oldukça ekşidir. Bilinmeyen diğer adı badem ağacı olan bu meyvenin içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bol bol fosfor, azot, ve potasyum barındıran meyve insan sağlığına olan faydaları oldukça fazladır.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNİN YÜZDE 40'INI KARŞILAR

Çağla meyvesi özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan sıvı dengesizliğini önlemeye yardımcı olmaktadır. Günde bir tabak tüketerek günlük su miktarının yüzde 40'ını karşılayabilirsiniz.

CİLT HÜCRELERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAKTADIR

İçerisinde bol miktarda E vitamini barındırmaktadır. Bu özelliği sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce ve akne oluşumunu önlemektedir. Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kırışıklık ve yaşlanma etkilerinin önüne geçmektedir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNDİR

Çağla meyvesi aynı zamanda metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Bunun yanı sıra bağırsaklardaki yararlı bakterileri arttırarak probiyotik etki sağlamaktadır.