Kırışıklık gideren doğal maske tarifleri yumurta akı maskesiyle mucizeye şahit olun!

uygulayacağınız doğal yöntemler sayesinde bu kırışıklıkları giderebilecek yni kırışıklık oluimasının önüne geçebileceksiniz. Dışarıdaki güzellik merkezlerine tonlarca para harcamanıza gerek yok. İşte kırışıklıkları gideren doğal maske tarifleri!

Yumurta akı

Yumurta akının cilt kırışıklıklarını gideren en etkili doğal yöntemlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Yumurta akı yaşlanma belirtilerini azaltmasından tutun da cildi yumuşatmasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır.

Malzemeler

1 yumurta (63 g), 1 çorba kaşığı bal (21 g)

Hazırlanışı

Yüzünüzu sabun ve suyla yıkayın ve temizleyin.Yumurta sarısını ayırın ve yumurta akını bal ile bir kasede karıştırın.20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayıp durulayın. Haftada 2 kere uygulamanız yeterli olacaktır.

Süt ve yulaf maskesi

Cildin nemli, pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlamanın harika bir yoludur. Yağlı, kuru ya da karışık, ne tür bir cilde sahip olduğunuz önemli değildir. Bu maske cildinizdek ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olacak ve cilt hücrelerinizin yenilenmesini sağlaaycaktır.

Malzemeler

2 yemek kaşığı yulaf unu (20 g), 1/2 bardak süt (100 ml)

Hazırlanışı

Sütü kaynayana kadar ısıtın.Kaynadıktan sonra yulaf unu ekleyin.Ateşten alın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.Maskeyi boynunuza, çene çizgisine ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın. Hepsi bu kadar!