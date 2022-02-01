1 TL'lik zam için bakın nasıl tepki verdi! '27 milyon zarardayım' diyen Cem Yılmaz paylaştı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle etkileşim halinde olan komedyen Cem Yılmaz, önceki gün yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Stand-Up gösterisi izlemeye gitti.Uzar Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Geceyle ilgili paylaşımda Kaygılaroğlu "Ne geceydi... Nasıl anlatsam bilemiyorum ama deneyeceğim. Çocukluğum boyunca annem sağ olsun tüm gösterilerine götürdü. Büyük bir şanstı benim için." dedi."Sahnede bu kadar büyüleyici bir şeye tanık olmak insana ilham veriyor, hayaller kurduruyor" diyen Kaygılaroğlu "Sonra yıllar geçti, ben bir şekilde oyunculuk yapmaya başladım. Yine bir gösterisinin kulisine gitme imkanı buldum ve tanıştık, yıllar içinde çalıştık." şeklinde konuştu.

Kaygılaroğlu "Dün akşam ise onun da başladığı yeri andıran bir komedi kulübü olan TuzBiber Stand-Up'a çat kapı birbirinden yetenekli komedyenleri izlemeye gittik." ifadelerini kullandı."Belki Cem ağabey için bir zaman makinası gibiydi" diyen Kaygılaroğlu "Leman zamanını yakalayamamış biri olarak kısa da olsa o havayı yaşattı bize. Bununla da kalmadı sahneden adımı bağırdı." diye konuştu.

Kaygılaroğlu "Aşırı heyecanlandım ne yalan söyleyeyim, ne anlattım o 2 dakika içinde bilmiyorum, bambaşka bir atmosfer ama iyi ki de yaptı. Seni seviyorum, seviyoruz ve gülüyoruz kral iyi ki varsın." dedi.Yılmaz, elinde tuttuğu 200 TL ile verdiği pozu Instagram'dan yayınladı.



