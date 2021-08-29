Dulavrat otunun faydaları kan şekerini dengede tutuyor!

Dulavrat otu yol kenarında kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İnsan sağlığına oldukça faydası olan bu bitki eski çağlardan beri alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Özellikle demlenip tüketildiğinde kan şekerini dengede tutan bu mucize bitkininin bilinmeyen faydalarına gelin beraber bakalım. Peki dulavrat otunun faydaları neler? İşte bu mucizevi otun bilinmeyen faydaları...

ALTERNATİF TIP ALANINDA KULLANILIYOR

Dulavrat otu içeriğinde inülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler ve mikrop kırıcı maddelerin bulunduğu bir bitkidir. Yaz aylarında mor çiçek açan bu bitki eski tarihlerden beri alternatif tıp alanında kullanılan bir bitki olmuştur. Dulavrat otu, antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü gibi etkilere sahiptir.

KANDAKİ ŞEKER ORANINI DENGELEMEKTEDİR

İnülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur.

CİLT DEFORMASYONUNA İYİ GELMEKTEDİR

Dulavrat otu bazı bitkilerle karıştırılarak kızamık, bademcik ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. İnsan sağlığına pek çok faydası bulunan bu bitki aynı zamanda ciltte oluşan deformasyonlara da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra doğum sonrası oluşan tahribatın iyileşmesini sağlamaktadır.

KANSERLİ HÜCRELERİN OLUŞMASINI ÖNLEMEKTEDİR

Dulavrat otu çağımızın hastalığı olan kansere karşıda önleyici etki oluşturmaktadır. Kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önlemektedir. Oluşmuş olanları ise kısa sürede yok etmektedir. Özellikle de mide kanserlerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA İYİ GELMEKTEDİR

Dulavrat otunun üst solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Vücudun ter ile hücreleri atmasını desteklemektedir. Kısa sürede de bağışıklığı güçlendirerek vücudun daha dinç olmasını sağlamakatadır.

VÜCUT İÇERİSİNDEKİ TOKSİNLERİ ATMAKTADIR

Dulavrat otu vücut içerisindeki toksinleri de atmaktadır. Vücudun hem temizlenmesine hem de hormonların daha sağlıklı çalışmasını destekleyen lenfatik sistemin güçlenmesini destekleyerek vücudun çeşitli hastalıklara yakalanmasını engeller.

DULAVRAT OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir tatlı kaşığı dulavrat otunun kurtulmuş halini bir su bardağında kaynatın. İlk kaynamadan sonra kapatıp bekleyin. 10 dakika sonra süzüp günde bir bardak tüketebilirsiniz. Aynı suyu yüzünüze tonik olarak kullanabilirsiniz.