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Karabuğday neye iyi gelir karaciğer yağlanmasını önlüyor!

İçerisinde bol miktarda protein barındıran karabuğday böbreklerdeki taş ve kum oluşmasını engelliyor. İşte daha bilinmeyen birçok faydası!

Karabuğday neye iyi gelir karaciğer yağlanmasını önlüyor!
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Karabuğdayın faydaları neler? Karabuğday neye iyi gelir?  İçerisinde bol miktarda protein barındıran karabuğdayın böbreklerdeki taş ve kum oluşmasını engellemesinden tutun da baş ağrılarını ortadan kaldırmasına kadar pek çok konuda fayda sağladığını biliyor muydunuz? İşte karabuğdayın daha bilmediğiniz birçok faydası... 

Karaciğer yağlanmasını önlüyor 

Karabuğday içerisindeki kolin adlı madde sayesinde karaciğerdeki yağ oranını azaltmaya yarar sağlamaktadır. Vücudumuzda bulunan en önemli organlardan biri olan karaciğer, vücuttaki tüm toksinleri toplayıp atma görevini üstlene bir organdır. Bunu da yapamadığı zaman fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkmakta ve yağlanmaya neden olmaktadır. İşte karabuğday da tam da bu noktada devreye girer ve yağlanmalara karşı karaciğeri korur.

İçerisinde bol miktarda lif bulunuyor 

Karabuğdayın orjinal ismi Greçkayıdır. Son yıllarda oldukça fazla tüketilmeye başlayan karabuğdayın bu kadar popüler olmasının sebebi içerisinde barındırdığı yüksek oranda lif ve proteinden kaynaklanmaktadır. 

Gün boyu tok kalmanızı sağlıyor 

Diyet yapanların neredeyse ilk listesinde karabuğday yer almaktadır. İçerisideki yüksek lif sayesinde kişinin gün boyunca tok kalmasını sağlamaktadır. Gün boyu vücudun enerji seviyesini yükseltir. 

Baş ağrılarını yok ediyor 

Karabuğdayın kendisi kadar kabuklarının da faydası bulunmaktadır Özellikle de kabuklarından yapılan yastıklar baş ve boyun ağrılarına iyi gelmektedir. Aynı zamanda rahat bir uyku çekmenizi de sağlamaktadır. Yastıklar kışın sıcak yazında serin tutar.  Bu yüzyıllarca köylüler tarafından kullanılmıştır. 

Taş ve kum oluşmasını önlüyor! 

Karabuğdayın bir diğer olumlu etkisi ise sindirim ve boşaltım sistemine yardımcı olmasıdır. Bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlamaktadır. Böbreklere ciddi anlamda sıkıntı veren taş ve kum oluşmasını önlemektedir. Tuvalete çıkmayı daha sağlıklı hale getirmektedir.  Çorba, bulgur, salata ve dolmada bile kullanılır. Bunun yanı sıra hamur işlerinde bile tüketilebilir. Yüzyıllardır kabuklarından da yastık yapılarak kompres uygulanır. 

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