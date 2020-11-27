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Buket Aydın ve Emir Sarıgül spor yaparken görüntülendi!

Bir süredir aşk yaşayan Buket Aydın ve Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Aydın'ın gözlüğü muhabirlerin karşısında düşünce yakayı ele verdi.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül spor yaparken görüntülendi!
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Bir süredir aşk yaşayan Buket Aydın ve Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Sarıgül kameraları görünce kısa yanıtlar eşliğinde hızla uzaklaşırken, Aydın da fark edilmediğini düşünerek gözlüğüyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Ancak panikleyen Aydın'ın gözlüğü muhabirlerin karşısında düşünce yakayı ele vermiş oldu.

SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI 

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken, habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.

GÖZLÜĞÜNÜ YERE DÜŞÜRDÜ 

Görüntülenince bir mekana girmeye çalışan Aydın bir süre sakinleşmeye çalıştı ve o esnada çıkarttığı güneş gözlüğünü yere düşürdü. Muhabirlere sakin olmaları yönünde telkinde bulunan Buket Aydın herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek önden yürüyen Emir Sarıgül'ü takip etti.

 İŞTEN İSTİFA EDİP BOŞANMIŞTI

Demirören Medya'daki görevlerinden istifa eden ardından da eşi Erce Baykal'dan boşanan Kanal D Ana Haber'in eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp "arkadaşız" demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.

''VERDİĞİM RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM'' 

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine açıklama yapmış ve "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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