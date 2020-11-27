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Girit ezme tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!

Girit ezme nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Bol Antep fıstığı içi ve kuru baharatlar ile hazırlanan bu enfes kahvaltılığa bayılacaksınız.

Girit ezme tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!
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Aslında meze olarak tüketilen bu tarif kahvaltı sofralarınızında yeni lezzeti vazgeçilmezi olabilecek alternatiflerden biri. Üstelik o kadar lezzetli ki! Bol Antep fıstığı içi ve kuru baharatlar ile hazırlanan girit ezme sıcacık bir çayın yanına ne de güzel yakışıyor bir bilseniz! Peki bu şahane lezzet nasıl yapılıyor? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda girit ezme tarifi! 

MALZEMELER: 

100 gram erzincan tulum peyniri, 100 gram ezine koyun peyniri, 100 gram balıkesir lor peyniri, 10 gram kekik, 10 gram nane, 75 gram antep fıstığı
3 gramtaze çekilmiş tane karabiber, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Servisi için:

4 dilim kavun

HAZIRLANIŞI: 

Aroma ve tat zenginliği adına üç peynirden hazırlanan Girit ezme için; Erzincan tulum, Ezine koyun ve Balıkesir lor peynirini bir karıştırma kabına alın.Kabuklarını ayıkladığınız Antep fıstığı içlerini mutfak robotunda toz haline getirin.Toz Antep fıstığı, taze çekilmiş tane karabiber, nane ve kekik ilavesiyle peynir karışımını yoğurun.Kıvam alıp toparlanması için sızma zeytinyağı katıp karıştırın.Bir dondurma kaşığı ya da yuvarlak bir kalıp kullanarak iri peynir topları hazırlayın.
İri dilimler halinde kestiğiniz kavunlardan peynir toplarıyla aynı büyüklükte olacak şekilde yuvarlak kavun parçaları çıkartın.Servis tabağına aldığınız peynir topları üzerine kavun parçalarını oturtun. Arzuya göre üzerlerine zeytinyağı gezdirip, bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

 

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