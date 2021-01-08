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Fırında zeytinyağlı biber dolması tarifi anne eli değmiş gibi!

Evde kolay fırında zeytinyağlı biber dolması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri anne eli değmiş gibi derledik!

Fırında zeytinyağlı biber dolması tarifi anne eli değmiş gibi!
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Anne eli değmiş gibi zeytinyağlı yemeklerin lezzetinin yerini dolduramayanlar için evde kolay kolay hali ile fırında zeytinyağlı biber dolması tarifini elmaelma.com okurları ile paylaştık. Sizde evde zeytinyağlı yemek yapmak için kolay ve lezzeti damaklarda bırakan bir tarif arayanlardansanız evde fırında zeytinyağlı biber dolması tarifini deneyerek bu lezzeti secdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte fırında zeytinyağlı biber dolması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 20 adet dolmalık biber, 1 su bardağı pirinç, 4 adet orta boy soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 adet domates, 1/2 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 su bardağı su zeytinyağlı biber dolması için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Tavayı kızdırın ve zeytinyağını döküp soğanları kavurun. Pirinci yıkayın ve süzdürün. Kavrulan soğanların içine pirinci koyup  kavurun. Maydanozları kıyın. Domatesleri küp şeklinde doğrayın ve kavrulan pirincin içine baharatlar ve maydanozla ilave edin. Domatesler suyunu çekince harcı ocaktan alın. Biberlerin sap kısmını daha sonra kapak yapacak şekilde kesin. Biberlerin içindeki çekirdeklerini çıkarıp, yıkayın. Biberleri hazırladığınız harçla doldurun ve üzerini kestiğiniz sap kısımlarıyla kapatın. Fırına girecek bir tepsiye biberleri dizin.

Üzerine 1 su bardağı su döküp önceden ısıtılmış fırında içleri yumuşayıp, her iki yüzünün de üzeri kızarıncaya kadar ortalama 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında sıcaklığını azalttıktan sonra afiyetle sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşabilirsiniz. 

 

 

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