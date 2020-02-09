Tahinli sufle nasıl yapılır misafirleriniz bu tada bayılacak!

Bugün elmaelma.com olarak sizlere tahinli sufle tarifi hazırladık. İçinizi ısıtacak bu şahane lezzete hem siz hem de misafirleriniz bayılacak. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte tarifi ve malzemeleri ile karşınızda tahinli sufle tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

5 adet yumurta beyazı, 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı pekmez, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı(kapları yaplamak için), 3 yemek kaşığı toz şeker(sufle kalıplarını kaplamak için)

Hazırlanışı:

Geniş bir kapta yumurta beyazları katılaşana kadar çırpın.Ayrı bir kasede tahin, pekmez ve unu spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Bu noktada pekmezin içerisindeki asidin karışımı sertleştirmemesi için çırpmadan, yavaşça karıştırmak önemli.Katılaşan yumurta beyazını yavaş yavaş, tahin-pekmezli karışıma yedirin. Alttan üste doğru spatula yardımıyla karıştırın.Sufle kaselerinin her yerine gelecek şekilde önce tereyağını yedirin ve sonra toz şekeri, kaseyi döndürerek her yerine yedirin.Tahinli karışımı sufle kaselerine, bir parmak boşluk kalacak şekilde kepçe yardımıyla doldurun.200 derece fırında, yaklaşık 7 dakika pişirin. Fırından fırına ısı ve pişme süresi değişebilir. Bu yüzden sufle, en az 2 parmak şiştiğinde ve üzeri hafif kızardığında fırından alabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.