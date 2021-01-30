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Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı

Evlilik programı ile tanınan fenomen gelin Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı.

Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
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Evlilik programı ile tanınan fenomen gelin Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı. Boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gürdal, "K.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" dedi.

Katıldığı evlilik programları ile şöhreti yakalayan fenomen gelin Hanife Gürdal, bu kez ayrılık kararı ile gündem oldu. Boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gürdal, "K.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" diyerek şoke eden bir açıklamada bulundu. 

15 GÜN İÇİNDE BOŞANMIŞ

Bir süredir problem yaşadığı eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran fenomen gelin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda boşanma dilekçelerini imzaladıklarını açıkladı. Taşınma anlarını gösteren paylaşımıyla evleri de ayırdıklarını duyuran Hanife, "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın." dedi.

"YAKINDAN TAKİP EDEN DÜŞMANLARIM VAR"

Sözlerine ağza alınmayacak hakaretlerle devam eden Gürdal, "Hikayemi çok yakından takip eden düşmanlarım var; arkadaşlar paket servisimiz bitmiş; yoksa mutlaka size k.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" şeklinde konuştu.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Hanife Gürdal, fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ile iki kez nikah masasına oturmuştu. Hanife, geçtiğimiz gün Kemal Ayvaz ile olan tüm fotoğraflarını silip, dekolteli fotoğrafını paylaşmıştı. Paylaşımın üzerine takipçilerinden, "Kemal'den yine mi ayrıldın pozlar o yüzden mi" şeklinde yorumlar gelmişti.

 

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