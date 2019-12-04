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Muşmulanın faydaları neler huzursuz bacak sendromuna iyi geliyor!

Birçok faydası bulunan muşmulanın en dikkat çekici yararı huzursuz bacak sendromunu engelleyen yapısı. İşte muşmulanın daha önce duymadığınız faydaları!

Muşmulanın faydaları neler huzursuz bacak sendromuna iyi geliyor!
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Faydaları sağlığımız açısından sayısız olan muşmula, birçoğumuzun tüketmeyi tercih etmediği bir bitki. Muşmulanın sindirim ve bağırsak hareketlerini canlandırması açısından uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bu bitkinin bir diğer yararı ise yüksek demir içeriği ile huzursuz bacak sendromunu durdurması. Muşmulanın daha önce duymadığınız yararları haberimizde.

Bağırsak hareketlerini kolaylaştırır

Muşmulanın yapısı sindirim ve bağırsak hareketini kolaylaştıran diyet lifi ile doludur. Laksatif etki gösterir, özellikle kabızlık, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını hafifletmekte yardımcı olur. Çekirdekleri mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesinde faydalı olmaktadır. Muşmulalardaki yüksek lif içeriğinin vücudun kan kolesterol seviyelerini düzenlediği ve karaciğer ile böbreklerin detoksifikasyonunda oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Huzursuz bacaklara son veriyor

Muşmulanın yüksek miktarda demir içeriğinin yorgunluğu gidermek ve kasların elastikiyetini ve tonunu iyileştirdiği görülmektedir. Aynı şekilde, huzursuz bacak sendromunun tedavisinde de fayda sağladığı bilinmektedir.

Kadınlarda adet döngüsünü düzenler

Muşmula hem erkek hem de dişi üreme sistemlerini desteklemektedir. Kadınlarda adet döngüsünü düzenlediği ve aylık döngüden önce ağrılardan ve bulantıdan kurtulduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, muşmulanın özellikle doğurganlığın arttırılmasında ve erkeklerde prostat kanserinin önlenmesinde yardımcı olduğu saptanmıştır.

Vücut ısısını düzenler

Ayrıca muşmula vücudun ısısını düzenlemede yardımcı olur. Muşmulanın bilişsel sağlığı arttırdığı, Alzheimer hastalığı ve demans gelişme olasılığını azalttığı bilinmektedir. Beyine giden kan akışını arttırdığı ve vücudun bilişsel performansını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Muşmulanın kullanımı

Muşmula ekşi, buruk tadı olan bir meyvedir, dolayısıyla diğer meyveler gibi çoğunlukla çiğ yemek tercih edilmeyebilir. Kurutulmuş olarak, jölelerde, meyve şekerlerinde, reçel, marmelat ve tatlı yapımında kullanılabilir. Genellikle tatlı olarak muşmula peynirle yenilmektedir; muşmula peyniri yumurta, muşmula özü ve tereyağı ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, muşmula meyve şarapları yapımında bir aroma maddesi olarak kullanılır. Öte yandan olgunlaşmamış muşmulalar şeker ve sirke ile turşu haline veya yeşil olanları çay haline getirilebilir.

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