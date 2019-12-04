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Evde şampuan nasıl yapılır yağlı saçlar için birebir!

Kendi şampuanınızı evde hazırlamaya ne dersiniz? Hem ekonomik hem de pratik olan bu yöntem özellikle yağlı saçlar için harika bir öneri olacak.

Evde şampuan nasıl yapılır yağlı saçlar için birebir!
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Yağlı ciltlerin en çok şikayet ettiği problemlerden biri de saçların kısa sürede yağlanmasıdır. Hem sağlıklı saçlara sahip olmak hem de saçların yağ oranını dengelemek için evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şampuanın nasıl yapılacağını sizler araştırdık.  Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarif sayesinde saçlarınız ışıl ışıl olacak. 

Malzemeler;

yarım kilogram arap sabunu, 10 ml. E vitamini yağı, 10 ml. limon yağı, yarım çay bardağı doğal zeytinyağı, 1 çay bardağı yeşil çay, kıvam verecek kadar sıcak su yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Bir kavanozun içerisine arap sabununu koyun. Daha sonra yağları ve yeşil çay suyunu ekleyin. Azar azar su ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Kıvam aldıktan sonra boş bir şişeye aktarın. 

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