Yaşlanma karşıtı salatalık maskesi nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Yaşlanma karşıtı salatalık maskesi ne işe yarar? Nasıl yapılır? Evde uygulayacağınız oldukça basit olan salatalık maskesi sayesinde yaşlanmanın olumsuz etkilerinden kurtulabilecek yüzünüzdeki kırışıklıkların daha fazla derinleşmesini engelleyebileceksiniz. Sadece 3 malzemeli bu maskeyi düzenli uygularsanız dışarıdaki ürünleri almaya bile gerek duymayacaksınız. İşte yaşlanma karşıtı salatalık maskesinin yapılışı!

MALZEMELER:

Salatalık (Ezilmiş 1 adet), Yarım çay kaşığı limon suyu, Aleovera jeli

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve iyice karıştırın. Ardından temizlediğiniz ve kuruladığınız cildinize önce ince tabaka sürün ve kuruması için bekleyin. Ardından ince bir tabaka daha yüzünüze sürün ve kuruması için bekleyin ve son olarak kalan bütün maskeyi cildinize uygulaın ve kuruyuncaya dek bekleyin. Bu maskeyi dekolte ve boyun bölgenize de uygulayabilirsiniz. Aleovera jeli ince kırışıklık çizgileri ile baş etmekte pekçok maddeden çok daha fazla verim sağlar. Cikdinizde tamamen kuruduğuna emin olduğunuz maskeyi önce yavaşça cildinizden ovalayarak çıkarın ve ardından ılık su ile cildinizi durulayıp havlu ile kurulayın. Maske 3 günde bir yeniden uygulamaya uygundur.