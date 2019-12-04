Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a duygusal doğum günü mesajı!

Arda Turan Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla eşi Aslıhan Doğan’ın doğum gününü kutladı. Arda Turan'ın bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

''Sen benim en yakın arkadaşım,dostum, sırdaşımsın''

Arda Turan Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. İyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Laliplinin annesi…" notunu yazdı. Arda Turan'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

''Hamzaya kardeş istiyoruz'' demişti

Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti oğulları Hamza Arda'yı geçen Ekim'de kucaklarına almıştı. . 25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti.