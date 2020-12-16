Pozitif olmanın yolları neler 10 adımda daha pozitif olmanın yolları!

Uzun süredir yaşadığımız pandemi süreci, ekonomik sorunlar ve kış depresyonunun da etki etmesiyle depresif bir ruh halinin içerisine sürüklenmiş olabilirsiniz. Yaşadığımız sorunlar her ne olursa olsun bir gün biteceğini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun içinde olaylara pozitif yaklaşan bir bakış açısına sahip olmamız şart. O zaman olumsuz duygulardan kurtulmak için uzmanların önerdiği pozitif psikolojiye kulak verin…

Şükredin

Şükretmek ve minnettarlık insanın ruhunu canlandırır. Aynı zamanda ruhun pozitif duygularla dolmasını sağlar. İnsan sağlığına yaptığı ölçülebilen katkılar göz önüne alındığında, araştırmacılar şükür ve minnettarlığın iyimserliği arttırdığı, bunun da kişinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki yaptığı sonucuna varmışlardır.

Güçlü kişilik özelliklerini kullanma

Güçlü olduğunu düşündüğünüz kişilik özelliklerinizi bir kenara yazın (örneğin yaratıcılık ya da sadakat gibi) ve sonra bu özelliklerinizi her gün farklı bir şekilde kullanmaya çalışın.

Her güne üç güzel şey

Bir hafta boyunca her gün, hayatınızda iyi giden şeyleri sebepleriyle birlikte bir kağıda kaydedin.

Beş dakikalık yok etme seansı

Her hafta beş dakikanızı ayırın ve zihninize gelen bütün olumsuz düşünceleri tek tek bir kağıda yazın. Sonra o kağıdı yırtın ve yok edin.

Sevgiyle ve nazikçe kendinizle konuşun

Kendinizle konuşun ve sizi mutsuz eden şeyi sırtınızdan atın. Üzüntü ya da sıkıntıları taşımaya devam etmek sadece daha fazla strese sebep olur, stres de vücutta daha çok serbest radikallerin ve toksinlerin açığa çıkmasının sebebidir.

Masanızı, gardırobunuzu, arabanızı temizleyin

Nerede çok vakit geçiriyorsanız orayı derleyip toparlayın. Bu temizlikle birlikte gelen enerji ve yenilenme hissi bedeniniz, zihniniz ve ruhunuza çok iyi gelecek. Derli toplu alanlar eşittir derli toplu bir zihin.

Zorla bir şey yapmayın

Bir şeyi yapmaya direniyorsanız, o zaman onu yapmamak için kendinize izin verin. Bir şeyi yapmaya direnç gösteriyorsak bunun mutlaka bir sebebi vardır. İç sesinize kulak verin. Hoşlandığınız şeyleri daha çok yapın.

Başkalarına yardım edin

Başkalarına yardım için bir şeyler yapın, bu haftada birkaç saat ya da yılda bir ayınızı ayırarak olabilir. Çevrenizde size ve ruhunuza hitap eden ve gerçekten güvenebileceğiniz bir yardım derneği ya da hareketi bulun.

Bir minnettarlık güncesi tutmaya çalışın

Her gün şükrettiğiniz 10 şeyi bir kağıda yazın. Haftada bir gün hayatınızdaki bir kişiye ona hayatınıza kattığı güzellikler için minnettarlığınızı ifade ettiğiniz bir not ya da e-posta gönderin.