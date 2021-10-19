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Yeme bozukluğu neden olur? Yeme bozukluğunun tedavisi nedir?

Yeme bozukluğu kişiye göre değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir. Genellikle erkengil döneminde ve çoçukluk döneminde yaşanan bu krizler neden olur?

Yeme bozukluğu neden olur? Yeme bozukluğunun tedavisi nedir?
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Genellikle ergenlik döneminde görülen yeme bozukluğu sorunu, mükemmeliyetçilik, duygusal ve fiziksel olarak değişimlerle beraber ailevi konular yeme bozukluğuna zemin hazırlamaktadır. Bu şekilde başlayan ve arkasından spor, diyet gibi kilo vermeye yönelik beslenmeler yeme bozukluğunu tetiklemeye başlar. 

Yeme bozukluğu nasıl başlar?

- Kişinin ani bir şekilde kilo vermeye başlaması,

- Beslenme odaklı kaloriler ve çeşitli diyet türleriyle daha da ilgili olmaya başlama, 

- Genellikle yemek yedikten sonra tuvalete çıkma eğilimi,

- Ciltte, saçlarda ve dişlerde güçsüzleşme ve problem yaşama,

- Sürekli olarak kabızlık sorunu yaşama,

- Acı çekmesine rağmen spor ve diyet programından ödün vermiyorsa, 

- Hemen hemen gün içerisinde hiç yemek yemiyorsa,

- Eskiden farklı alanlara eğilimi varken son zamanlarda sadece kilo verme, spor, diyet ve görünüme önem veriyorsa bu gibi belirtiler yeme bozukluğunun belirtileri olarak görülmektedir. Bu tarz durumlarda kişinin karşısında olmak yerine ılımlı davranarak kişiye destek olunarak profesyonel olarak yardım almalarına yardımcı olunmalıdır.

 

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