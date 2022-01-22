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Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı! 'Çalışma odam soğuk!'

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" dedi.

Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı! 'Çalışma odam soğuk!'
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Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde. Sosyal medyada konuya dair sık sık paylaşımlar yapılırken Gülse Birsel de zamlara dair sessiz kalmadı. Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de Instagram hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.

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