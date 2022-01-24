Oyuncu Bülent Şakrak annesini kaybetti

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti. Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci, acı kayıp sonrası paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.

Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan ve şimdilerde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte rol aldığı 'Yaratılan' adlı dijital diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bülent Şakrak, acı haberle yıkıldı.

Ünlü oyuncunun bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Meral Şakrak’ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Meral Şakrak'ın fotoğrafını yayınlayan Ceyda Düvenci, paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.