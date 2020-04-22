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Müge Anlı hamile mi eski eşi Burhan Akdağ kimdir olay yaratacak açıklamalar!

Müge Anlı'nın eski eşi Türk televizyonlarının fenomeni Anlı hakkında hamile olduğunu ileri süren açıklamalarda bulunarak magazin gündeminde bomba yarattı.

Müge Anlı hamile mi eski eşi Burhan Akdağ kimdir olay yaratacak açıklamalar!
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Müge Anlı hamile mi? Magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. Müge Anlı'nın boşandığı eski eşi Burhan Akdağ, Anlı'nın hamile olduğunu ileri sürdü. Müge Anlı cephesinden ise henüz bir açıklama yok. Peki Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Neden boşandılar? Merak edilen soruların detayları içeriğimizde. 

Müge Anlı hamile mi? 

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ sosyal medyada yaptığı bir yorumda Müge Anlı’nın sadece evlenecek olmadığını aynı zamanda hamile olduğunu iddia etti. Akdağ'ın bu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan konu hakkında Müge Anlı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. 

İddiaların gerçeği yansıtmadığı konuşuluyor 

Burhan Akdağ’ın bu iddialarının ardından sosyal medya kullanıcıları Müge Anlı hamile mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ancak bazı sayfalar iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 

Müge Anlı hamile mi eski eşi Burhan Akdağ kimdir olay yaratacak açıklamalar!

Müge Anlı ve Burhan Akdağ neden boşandı? 

Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında hayatlarını birleştirmişler 2008 yılında ise evliliklerini bitirme kararı almışlardı. Evlilikleri olaylı bir şekilde sonra eren çiftten Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmişti.

Müge Anlı eski eşi Burhan Akdağ kimdir? 

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığı haberleri ile gündeme gelmişti.  Burhan Akdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak yardım çağrısında bulundu. Daha önce iki kez evlendiği Müge Anlı’yı Erdoğan’a şikayet eden Burhan Akdağ, yazdığı iddia edilen mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullandı.

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