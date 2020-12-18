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Limonlu süt tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Sütlü tatlıdan vazgeçemeyenler için şahane bir tatlı tarifi hazırladık: Limonlu süt tatlısı. Tadına doyamayacağınız limonlu süt tatlısı tarifi içeriğimizde...

Limonlu süt tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Her evde bulunan malzemelerle hafif ve ekonomik bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Elmaelma.com okurları için bu tanıma uyan harika bir tatlı hazırladık. Süt ve limonun enfes bir birleşimi olan limonlu süt tatlısının mayhoş tadına bayılacaksınız. Hem hafif hem lezzetli olan süt tatlısının yapılışını paylaşıyoruz. İşte limonlu süt tatlısı tarifi!

Malzemeler:

1 litre süt
7 yemek kaşığı şeker
5 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 kaşık margarin

Üstü için:

Limonlu jöle

Nasıl yapılır?

Süt,şeker, vanilin ve unu bir tencerenin içine alın ve kısık ateşte pişirin. Katılaşmaya başlayınca margarini ekleyin. Pişirdiğiniz muhallebiyi geniş bir borcama dökün. Sonrasında jöleyi 2 buçuk bardak sıcak suyun içinde eritin, sonrasında 2 buçuk su bardağı soğuk su ekleyin. Muhallebinin üzerine ince limon dilimlerini dizip jöleyi üzerine dökün. Hazırladığınız tatlıyı bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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