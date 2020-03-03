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Miray Daner'den hikayesine yanıt veren rejim yanlısı Suriyeli'ye sert tepki!

34 şehidimizin adını hikayesinde paylaşan Miray Daner, bir kullancının "Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" yanıtına ateş püskürdü.

Miray Daner'den hikayesine yanıt veren rejim yanlısı Suriyeli'ye sert tepki!
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Türkiye'yi yasa boğan 34 İdlib şehidinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar gecikmemişti. Genç oyuncu Miray Daner de şehit acısını hikayesinde paylaşan isimlerden biriydi. Oyuncuya rejim yanlısı olduğu iddia edilen kullanıcıdan gelen yoruma Daner'in yanıtı sert oldu.

"Yakında hikayeleriniz ölü asker isimleriyle dolacak"

Son dönemin gözde oyuncularından Miray Daner, şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşımına cevap veren yabancı uyruklu bir sosyal medya kullanıcısı "Daha yeni başlıyor! Yakında ölü askerlerin isimleriyle dolu birçok hikayeniz olacak" dedi.

Farid Farjad'ın sözüyle yanıt verdi!

Sosyal medya kullanıcısından gelen mesajla sinirlerine hakim olamayan Miray Daner, mesajı Instagram hesabından paylaşarak Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan" sözünü paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Bu söz şimdi çok daha anlamlı..." notunu da ekledi.

Suriyeli hesabını yorumlara kapattı

Daner'e mesaj yollayan ve Suriyeli olduğu ileri sürülen kişi, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.

 

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