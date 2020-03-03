Murat Boz ve Deren Talu sevgili mi şoke eden aşk iddiası!

Aslı Enver'le olan beraberliklerinin bitirmesinin ardından uzun süre adı aşk dedikodularına karışmayan Murat boz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde Murat Boz'un Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Bomba iddia! Aşk mı yaşıyorlar?

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katıldı. Ünlü şarkıcının Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Konuşulanlara göre doğum gününde Boz ile Tâau'nun samimi halleri gecceye katılanların dikkatini çekti. İkili arasında başlayan flörtün nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu. (Gecce)