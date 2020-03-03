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Tuğba Ekinci kimdir Atatürk'ün resmini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu!

Yaptığı siyasi yorumlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, MUstafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Ekinci kimdir Atatürk'ün resmini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu!
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Siyasi paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli olarak gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasından sonra da yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her fırsatta yaptığı paylaşımlarla dile getiren Ekinci son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.  Ünlü şarkıcı bu kez de Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşınca takipçileri ikiye bölündü. 

''Onun gülüşünde intikam gizli''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la olan konuşmasını anlatırken güldüğü kareyi paylaşarak, ''Onun gülüşünde intikam gizli öfke ve umutlar var anlıyamadınız." notunu düşmüştü. Bazı takipçileri tarafından eleştirilirken bazı takipçilerinden Ekinci'ye destek yağmıştı.

''En klas en özel insan''

Ünlü şarkıcı bu kez de Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşınca olanlar oldu. Ekinci, Atatürk'ün resmini paylaşıp altına, ''En klas en özel insan'' notunu düştü. Bunun üzerine Ekinci'ye, ''Yavaş dön ümmet yetişemiyor hızına'', ''Bize bunlarla gel Tuğba. Helal sana' gibi yorumlar yapıldı. Tuğba Ekinci bu paylaşımıyla sosyal medyadaki takipçilerini ikiye bölmüş oldu. 

Tuğba Ekinci kimdir Atatürk'ün resmini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu!

Tuğba Ekinci kimdir? 

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

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