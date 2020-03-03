Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu

Survivor Türkiye 2020'de Erman ve Fatma'ınn diskalifiye olmasının ardından adaya tam 4 yarışmacı dahil oldu. Acun Ilıcalı o isimleri yarışmaya dahil olan o isimleri açıkladı.

Yarışmaya 4 isim dahil oldu

Ünlüler takımına 20 yaşındaki Türkiye Jimnastik Şampiyonu Aşkım Burce Tunay ve pilates hocası Berkan Karabulut dahil oldu. Aşkım ve Berkan ailelerine layık olmak için Survivor'da hem adada hem de parkurlarda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Gönüllüler takımına ise basketbolcu Gizem Birdal ile MMA dövüşçüsü Yunus Emre Özden dahil oldu. Gizem bir önce adaya adapte olmak istediğini söylerken, Yunus Emre ise rakip takımdaki Parviz Abdullayev'e büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Berkan Karabulut

Gizem Birdal

Aşkım Birce Tunay

Yunus Emre Özdal