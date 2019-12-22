Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez dünya evine giriyor!

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da can verdiği 'Ali Vefa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Taner Ölmez şu sıralar evlilik heyecanı yaşıyor. Taner Ölmez'in, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile dünya evine gireceği iddia edildi.

Çeşmioğlu'nu istemeye gidecek

TV100'de yer alan habere göre, Taner Ölmez, bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'ya evleniyor. Başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

Ece Çeşmioğlu kimdir?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı. Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.