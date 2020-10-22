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Sevgiliye sarılma şekilleri ne anlama gelir sarılırken sırtını ovuyorsanız...

Sevgilinize sarılma şekliniz ilişkiniz hakkında ipuçları veriyor. Bir çok hareket gibi sevgilinize sarılma şekliniz de ilişkinize yön veriyor!

Sevgiliye sarılma şekilleri ne anlama gelir sarılırken sırtını ovuyorsanız...
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Günlük yaşantımızda insanlarla beden dilimizle kurduğumuz ilişki karakterimize dair birtakım tüyolar içeriyor. Bu durum ilişkiler söz konusu olduğunda da farklı değil. Bir ilişkiye başlarken karşımızdaki kişiye olan ilgi ilişkinin gidişatına yön vermektedir. Her ne kadar ilişkilerde bu durum ilk başlarda fark edilmese bile ilerleyen zamanlarda sorunların oluşmasına zemin hazırlıyor. Ancak biriyle tanıştığınızda elektrik alıp almadığınız yönünde ufak ipuçları veren bazı işaretler bulunmaktadır. Bunlardan en belirginide karşınızdaki kişiye sarılma şeklinizdir. Elmaelma.com okurları için sarılma şekillerinden ele veren özellikleri bir araya getirdik! İşte bunlardan birkaçı...

Kollarınızı onun beline sarıyorsanız

Bu hareket karşınızdaki kişiye olan içgüdünüzü ortaya çıkardığının göstergesidir. Karşınızdaki kişiye daime güven duyduğunuz ve rahat hissettiğinizin göstergesidir. Aynı zamanda bu harekt özgüvenide simgeler. 

Ellerinizi partnerinizin cebine koyuyorsanız

Sarılırken partnerinizin cebine ellerinizi sokuyorsanız bu hareket sizin karşınızdaki kişiyle artık aranızda bir şeyleri aştığınızı ve partnerinizin sizin için bir anlam ifade ettiğini göstermektedir. 

Göz teması kurarak sarılıyorsanız

Sarılırken partnerinizin gözlerinin içerisine bakıyorsanız bu hareket karşınızdaki kişiye duyduğunuz derin duyguları ve bağlılığı ifade eder. Ona sarılırken aynı zamanda gözlerinin içine bakmanız artık fiziksel olarak hazzı ve içgüdüyü aştığınızı artık bağlanma duygusunu ortaya koyduğunuzu ortaya koyar. Genellikle bu tarz ilişkiler uzun süreli ilişkilerde görülmektedir. Artık partnerinizin ruhuna bağlandığınızı simgeler.

Sarılırken sırtını ovuyorsanız

Özellikle bu hareketi sürekli olarak yapıyorsanız tam olarak dert batağının içine düşütüğünüzün kanıtıdır. Sarılıp sırtını ovmak o kişiye dertlerinizi anlatacağınızı ve karşınızdaki kişinin sorunlarını dinleyeceğinizin kanıtıdır. Böylelikle sırtını ovmak ilk adım olarak ona vereceğiniz veya duyduğunuz güveni aşılamaktadır.

Kollarınızı onun boynuna atıyorsanız

Sıklıkla bu hareketi yapıyorsanız dikkat! Bu harket genellikle arkadaşlığın simgesidir. Karşınızdaki kişiyle güven kurduğunuzun simgesidir, ancak ilerleyen zamanlarda duyduğunuz duygu karmaşası aranızda arkadaşlık mı yoksa sevgili mi düşüncesi içinizi yiyip bitirebilir.

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