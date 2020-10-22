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'Yedikleri helal giydikleri haram' diyen Tuba Ünsal, çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı

Oyuncu Tuba Ünsal, "Çocukların yediği helal, giydiği haram" diyerek iki çocuğuna pahalı markalar yerine tanesi 9,50 TL'den tişört, 79,90 TL'ye de ayakkabı aldı.

'Yedikleri helal giydikleri haram' diyen Tuba Ünsal, çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün çocukları Sare ve Civan Mert'le birlikte alışverişe çıktı. Ünsal, birçok ünlünün aksine çocuklarına pahalı markaların ürünlerini almak yerine uygun fiyata alışveriş yaptı.

10 TL'ye tişört, 80 TL'ye ayakkabı

Milliyet'te yer alan habere göre; muhabirlerle sohbet eden Ünsal, "Onlar için 'yediği helal, giydiği haram' derler ya, buna özellikle dikkat ediyorum. Markalarda ise doğaya saygılı olsun, çocuk işçi çalıştırmasın gibi kriterlerim var. Onun dışında takıntılarım yok" şeklinde konuştu. Oyuncu, girdiği mağazadan çocuklarına 9,50 TL'den tişörtler ve 79,90 TL'den ayakkabılar almayı tercih etti.

"Yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gerek"

Çocuklarına pahalı kıyafetler alan ünlü isimleri eleştirmediğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların çocuklarıyla ilişkisi kimseye düşmez. O yüzden bu benim tercihim. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gereken bir dönemdeyiz. Her şey tepetaklak oldu. Ama temennim, herkesin bunların çok daha bilincinde olarak hareket etmesi ki özellikle çocukların hayatında."

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