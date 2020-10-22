Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebekleri dünyaya geldi ismini Lalin koydular!

2016 yılında Cunda'da nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Koronavirüs salgınından dolayı tedirgin olan ünlü çift kızlarının doğduğu hastanede bir katı komple kapattı. Kobal, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.

İlk bebekleri dünyaya geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin ilk kızları dünyaya geldi. Ünlü çift koronavirüs salgınından dolayı hastanede geniş önlemler aldı. İkilinin misafir ve aileler için 5 ayrı oda tuttuğu öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

Sessizliklerini koruyorlar

Hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde evinde geçiren Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından karnının görünmediği pozlarını paylaşmayı tercih etti. Geçtiğimiz ay evinin bahçesinde hamilelik çekimi yaptıran güzel oyuncu, o pozlarını Instagram hesabından paylaşarak karnını göstermiş oldu.