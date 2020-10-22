search menu
search
close

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebekleri dünyaya geldi ismini Lalin koydular!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift kızlarının adını Lalin koydu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebekleri dünyaya geldi ismini Lalin koydular!
-A A+

2016 yılında Cunda'da nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Koronavirüs salgınından dolayı tedirgin olan ünlü çift kızlarının doğduğu hastanede bir katı komple kapattı. Kobal, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.

İlk bebekleri dünyaya geldi 

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin ilk kızları dünyaya geldi. Ünlü çift koronavirüs salgınından dolayı hastanede geniş önlemler aldı. İkilinin misafir ve aileler için 5 ayrı oda tuttuğu öğrenildi.  Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

Sessizliklerini koruyorlar 

Hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde evinde geçiren Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından karnının görünmediği pozlarını paylaşmayı tercih etti. Geçtiğimiz ay evinin bahçesinde hamilelik çekimi yaptıran güzel oyuncu, o pozlarını Instagram hesabından paylaşarak karnını göstermiş oldu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gökçeada lezzeti: Efi badem Gökçeada lezzeti: Efi badem
Tatlı
Pratik ve lezzetli: Mac and cheese (Fırında peynirli makarna) Pratik ve lezzetli: Mac and cheese (Fırında peynirli makarna)
Yemek
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Önceki Haberler
Diş etleriniz sürekli kanıyorsa aman dikkat!
Diş etleriniz sürekli kanıyorsa aman dikkat!
''Azeri askerleri öldürdük''haberini bu fotoğrafla servis ettiler!
''Azeri askerleri öldürdük''haberini bu fotoğrafla servis ettiler!
Evde sıvı sabun nasıl yapılır?
Evde sıvı sabun nasıl yapılır?
''Para almadan gelirim demişti'' Bakan Koca'dan cevap var!
''Para almadan gelirim demişti'' Bakan Koca'dan cevap var!
Dudak kenarındaki çizgileri yok etmenin sırrı burada!
Dudak kenarındaki çizgileri yok etmenin sırrı burada!
Ebru Polat son paylaşımında isyan etti: Evmi fabrikamı belli değil!
Ebru Polat son paylaşımında isyan etti: Evmi fabrikamı belli değil!
Bu yiyecekleri mutlaka tüketin! Kanser riskini azaltıyor!
Bu yiyecekleri mutlaka tüketin! Kanser riskini azaltıyor!
Olay kombini sonrası eleştirilmişti! Başına talih kuşu kondu!
Olay kombini sonrası eleştirilmişti! Başına talih kuşu kondu!
Yorumlar