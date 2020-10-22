Yıldız Tilbe yeni imajıyla çok konuşulacak bu kez peruk taktı!

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirmiş saçlarını kısacık kestirmişti. Sürekli olarak kendini değiştiren ve imaj tazeleyen Tilbe, bu kez de peruk taktı. Ünlü şarkıcının yeni imajı çok konuşulacak gibi duruyor.

''Hazır Asker'' notuyla paylaşmıştı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

''Sarı saçta kaldım''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı;