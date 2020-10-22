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Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler

Ermenistan Kamu Radyosu,"Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde Serdar Ortaç'ın askerken çekilmiş fotoğrafını kullandı.

Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler
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Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu  "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullanarak skandal bir habere imza attı. 

Serdar Ortaç'ın fotoğrafını kullandılar 

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

 Fotoğraf 200 yılına ait 

Fotoğraf 200 yılında ünlü popçu Serdar Ortaç, Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bedelli askerlik yaparken çekilmiş bir kare. Fotoğrafta 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç'ın yanında oyuncu Kaan Girgin'de yer alıyor. 

'''Azerbaycan için savışırım''  demişti

İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" ifadelerini kullanmıştı.

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