Evde ayak bakımı nasıl yapılır karbonat ve lavanta yağlı karışım uygulayın!

Bahar yaklaşırken şimdiden ayaklarınıza iyi bakmak istemeniz gayet doğal. Ayaklarımız gün boyu bedenimizin yükünü çektiğinden en çok acıyan, kuruyup çatlayabilen bölgelerimizden biri. Ayaklarınız için gereksiz harcama yapmadan kendi evinizde etkili ve kolay bir yöntemle çatlaklarınızdan ve nasırlaşmış derilerden kurtulabilirsiniz. Pürüzsüz ayaklara sahip olmanızı sağlayacak bakım kürünü sizin için paylaştık...

Malzemeler:

5 yemek kaşığı karbonat

Duş jeli

Birkaç damla yağ (lavanta, portakal ya da limon yağı kullanılabilir)



Yapılışı:

İşlemlere başlamadan önce ayaklarınızı mutlaka 5 dakika sıcak suda bekletin. Böylece ayaklarınız nemlenecek ve karışım daha etkili hale gelecektir. Karbonatı, duş jelini ve yağı homojen hale gelene kadar karıştırın. Ardından karışımı, ayaklarınıza masaj yaparak sürün. Eğer cildinizdeki pütürlük çok fazlaysa karışımı ayağınıza sürmek için sünger ya da ponza taşı kullanabilirsiniz.

Karışımı yıkayın, ayağınızı kuruladıktan sonra ayaklarınızı nemlendirici bir kremle ovun. Karbonat yalnızca sertleşmiş ayak derisi için en iyi ilaç değildir aynı zamanda kötü kokuları giderir, hızlı iyileşmeyi sağlar ve mantar enfeksiyonlarıyla baş etmede oldukça başarılıdır. Sonuçları iki hafta içerisinde gözle görülür olacaktır.

