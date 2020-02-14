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Aşkım Kapışmak ve Danla Bilic barıştı kalçalarını görelim kavgası sona erdi!

"Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak Merve Özbey'in düğününde barıştı.

Aşkım Kapışmak ve Danla Bilic barıştı kalçalarını görelim kavgası sona erdi!
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Youtube kanalında yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine "Kalçalarını görelim" dediğini iddia ettiği yazar Aşkım Kapışmak'la ilgili çektiği videoda "şeref yoksunu, karaktersiz" gibi ifadeler kullanınca ortalık karışmış, ikili mahkemelik olmuştu. İki ünlü isim Merve Özbey'in düğününde barıştı. Kapışmak, En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz" dedi. 

Merve özbey'in düğününde barıştılar

Uzun zamandır süren bu kavga Merve Özbey'in düğününde sonunda bitti. Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak, Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde barıştı, ikilinin karşılıklı göbek attığı anlar geceye damga vurmuştu.

''Güzel bir barışma oldu''

"Nasipse Olur" filminin galasında objektiflere yansıyan Kapışmak, bu barışma hakkında, "Merve'nin düğününde Danla ile halay çektik… Hassas bir dönemiydi ve beni yanlış anladı davalık olduk. Ama sonra ona 3 günlük dünya dedim ve o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi sarıldı barıştık. Güzel bir barışma oldu. Bir proje de yapabiliriz… Her şey olabilir. En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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