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Ünlü isimler Instagram'ı 14 Şubat'a özel paylaşım yağmuruna tuttu!

14 Şubat Sevgililer Günü'nü ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla es geçmedi. Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Hadise paylaşımlarıyla aşk dolu mesajlar verdi.

Ünlü isimler Instagram'ı 14 Şubat'a özel paylaşım yağmuruna tuttu!
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Tüm dünyada büyük bir ilgiyle kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler, bu güne özel mesajlarıyla aşk dolu fotoğraflarını paylaştı. Aralarında Selin Ciğerci, Demet Şener, Hadise gibi pek çok ünlü isim sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla aşka geldiler.

Selin Ciğerci

"Buraya seninle ilgili ne yazsam yetersiz sen bana verilmiş en güzel hediyesin iyi ki 6 ay peşimde koştun 'Sevgilim ol' diye. Seni çok ama çok seviyorum sen kocaman yürekli aşk kazansın diye savaşan çok güçlü bir adamsın. İyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana kadar hep hayatındayım. Koca yürekli adam Gökhan Çıra. Güzel duyguları olan güzel yorum yapan herkese Allah herkese nasip etsin, kötü kalpli kotu yorum yapanlar çıksın sayfamdan."

Hadise

"Happy Valentine's Day"

Okan Kurt

"Dinmez bu yangını kalbimin

Ebedi sevdaya yakalanmış bedenim

Mahkumu olmuşum gözlerinin

Ecel gelse de son nefeste

Tek söz olacaksın sevgilim!"

Demet Akalın

"3 Kasım 2011 elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı. Sevgilim, sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun"

Demet Şener

"Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun."

Caner Erkin

"Kadınım. Happy Valentine's Day"

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