Kim Kardashian derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı!

Dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyayı salladı.

Dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Instagram hesabında 160 milyon takipçisi bulunan 39 yaşındaki güzel, derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kardashian'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 360 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Kim Kardashian kimdir?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı.

ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır. Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles'a Osmanlı İmparatorluğu'ndan (günümüz adıyla Türkiye sınırları içerisinde kalan bölge) göç etmiştir. Kendisi birçok röportajında: "Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm." ifadesini belirtmiştir. Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian'ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner'ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır;

Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner. Yanı sıra annesinin 1989'da Robert'tan boşanıp 1991'de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner'dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.Marymount Lisesi'nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.