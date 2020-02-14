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Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı!

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle poz vererek yeni aşkını ilan eden ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başladı.

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı!
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Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikilinin aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi. 

Hadise'nin evine taşındı 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı.Hürriyet'te yer alan habere göre: Kaan Yıldırım ilişkilerini ele veren köpeğiyle birlikte Hadise'nin İstinye'deki evine taşındı.

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı!

''Dünya bir yana sen bir yana''

Daha önce  Reynmen'in şarkılarında dans eden Hadise, dün hakkında çıkan ilişki iddialarına sessiz kalarak arabasında spor kıyafetleriyle bir video çekip Reynmen'in Leila şarkısını söyledi. Şapkasıyla makyajsız yüzünü kamufle eden Hadise şarkının "Dünya bir yana sen bir yana" kısmını söylemesi ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcının hakkında çıkan iddialara cevap vermeyip böyle bir video çekmesi iddiaları güçlendirdi.

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı!

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