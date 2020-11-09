5 noktada lifting ile kırışıklıklara veda edin!

''Sarkmalar, özellikle 30 yaş sonrası nazolabial oluk olarak bilinen gülme çizgilerinin belirginleşmesiyle başlamaktadır. Bu alanda belirginleşen çizgiler, yıllar içinde kalıcı kırışıklıklara dönüşür. 40’lı yaşlarla birlikte de elmacık kemik hattında bulunan yağ dokusunun azalıp aşağı doğru hareket etmesi, kişilerde ‘üzgün yüz’ görünümüne sebebiyet verir.'' diyen Karavelioğlu, 5 nokta lifting yöntemiyle daha canlı, dinç ve çekici görünüme kavuşulabileceğinin altını çiziyor.

5 Noktada Liftingin Etkisi Yüzde Ne Kadar Kalır?

Özellikle yüzünde çok fazla sarkma bulunmayan ancak cilt elastikiyetini kaybetmiş orta yaş hastalarda son yıllarda sıkça başvurulan yöntem olan 5 nokta lifting tedavisinde, yüzün her iki noktasında da bulunan ve BAP olarak bilinen biyo estetik noktalara uygulama yapılmaktadır. Özel peptidler ve hyaluronikasit bulunan tedavi edici ajanların bu noktalardan enjeksiyonuyla yüze lifting uygulanabilmektedir. Doğallığından ödün vermeden güzelleşmek isteyen hastalarda planlanabilen bu tedavinin kalıcılığı 9-12 ay arasında değişmektedir. Yüzün yalnızca 5 noktasında uygulanan tedavi, korkulu rüya olan acı ve morluk riskini de ortadan kaldırmıştır. Uygulama klinik şartlarda, yüz anestezi kremle 10 dakika uyuşturulduktan sonra rahatlıkla uygulanabiliyor.

Toplamda 30 dakika süren uygulama sonrası hastanın sosyal hayata hemen dönebileceğinin altını çizen Karavelioğlu, etkinin ise hemen kendisini gösterdiğini belirtiyor. Orta cilt bölgesine mezoterapi yöntemi olarak uygulanan 5 nokta lifting yöntemi, cilt kalitesini ve kolajen üretimini artırıyor.

aşın ilerlemesine bağlı olarak yer çekiminin de etkisiyle yaşlanma belirtisi olarak karşımıza çıkan kırışıklıklardan kurtulmak için bir çok yöntem karşımıza çıkıyor. Ancak son dönemlerin popüler uygulaması olan 5 noktada liftin ile kırışıklıklara veda edebilirsiniz! Günümüzde teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak kırışıklıklardan kurtulmak için lifting nasıl yapılır? Yüze yapılan 5 nokta liftingi ne kadar kalıcı? gibi merak ettiğiniz soruyu Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu önemli bilgileri anlattı.

30’lu yaşlarla birlikte cildin genç ve diri durmasını sağlayan kolajen doku da azalmaya başlıyor ve kolajen doku azaldıkça kollarda, bacak içlerinde, yüzde de sarkmalar meydana geliyor. Her ne kadar makyajla, kıyafetle şık ve genç görünmeye çalışsanız da sarkmalar, bir şekilde yaşınızı ele veriyor ve hatta mevcut yaşınızdan daha büyük bile görünmenize neden oluyor. Hazır 2020’ye de sayılı günler kala, zamanı tersine çevirebilmek mümkün. Son dönemlerde herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeden 5 noktada lifting yöntemi ile pürüzsüz bir cilde merhaba diyebilirsiniz.