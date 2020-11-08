Cinsel isteksizlik neden olur biyolojik ya da psikolojik olabilir!

Cinsel isteksizlik neden olur? Zaman zaman cinsel hayatınız yolunda gitmiyor olabilir, partnerinizden yeterli ilgiyi alamıyor olabilirsiniz. Ya da siz istediğiniz performansı sergileyemiyor olabilirsiniz. Bu gibi durumların yaşanmasının altında pek çok sebep yatıyor. Sorunların üzerini örtmek yerine sorunlarınızı çözmeyi tercih etmelisiniz. İşte cinsel isteksizliğe neden olan şeylerle ilgili tüm merak edilenler!

Biyolojik ya da psikolojik olabiliyor

Erkeklerde görülen cinsel isteksizliğin sebebi biyolojik olabildiği gibi psikolojikte olmaktadır. Eğer hormonlarınızla ilgili sıkıntılı bir durumunuz yoksa ozaman duygusal faktörler sizi etkilemiş olabilir.Eşler arası iletişim sorunu, kadının ya da erkeğin kendi vücudunu beğenmemesi, partnerinin kendini anlamadığını hissetmesi gibi durumlar cinsel isteksizliğin psikolojik nedenleri arasında yer alıyor.

Cinsellik ekip işi

Cinsellik sorunları tek başına çözebileceğiniz bir sorun değildir. Muhakak partnerinizle yüzyüze gelip aranızdaki sorunları güzel bir dille dile getirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey birbirinize karşı kırıcı olmamanızdır.

Cinselliği sadece iki vücudun birleşmesi olarak değerlendirmeyin

Cinsellik yaşarken yapılan en büyük hatalardan biri de cinselliği sadece iki vücudun birleşmesi olarak değerlendirmek yanlış olur. Eğer gerçek anlamda aranızda bir sevgi bağı varsa sadece sonuca odaklanmaktan vazgeçmelisiniz. İlişkilerdeki tüm zorluklar güçlü sevgi bağı sayesinde aşılabilir.

Cümlelerinizi özenle seçin

Cinsel sorunlar konuşulurken yaşanılan fikir ayrılıklarında dahi ani tepkiler vermekten ve ses tonunun yükselmesinden kaçınmalısınız. Bu iki taraf için de geçerli. ‘Sen’ dili yerine ‘ben’ dili kullanırsanız karşı tarafın savunmaya geçmesine engel olabilirsiniz. 'Sen' dili yerine 'ben' dili kullanmalısınız. "Sen böyle yapıyorsun" yerine "Ben böyle hissediyorum" gibi.

Sorunlarınız devam ediyorsa terapiste başvurun

Bu gibi sebepler erkeklerde cinsel isteksizliğe neden olmaktadır. Eğer cinsel isteksizlik devam ediyorsa partnerinizle beraber bir terapiste gidebilirsiniz. Bu terapiler sayesinde sadece cinsel sorunlarınızı aşmakla kalmayıp, birbirinizi daha iyi anlayarak ilişkinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz