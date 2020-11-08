Gerçek brownie nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için enfes bir tatlı tarifi hazırladık. Tüm püf noktalarıyla hazırladığımız gerçek brownie tarifiyle karşınızdayız. Çay saatlerinde size eşlik edecek bu harika kek tarifini denemeye ne dersiniz? Peki gerçek brownie nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile gerçek brownie tarifi!

Malzemeler:

300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış), 3 adet yumurta, 150 gram tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya

Püf noktası:

Çikolatayı tereyağının sıcaklığında güzelce eritmeye özen gösterin. Şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra eritilmiş tereyağlı çikolatayı içerisine azar azar ilave edin. Harcın içerisine dilerseniz fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerden ya da vişne, çilek gibi kırmızı meyvelerden ilave edebilirsiniz.

Hazırlanışı:

Tereyağını minik bir sos tenceresinin içerisinde eritin. Eridiği gibi ocaktan alın ve tereyağınız henüz sıcakken parça parça böldüğünüz çikolataları içerisine aktarın. Tereyağının sıcağı ile erimesini sağlayın. Bir kabın içerisine yumurtaları alın, şekeri de ilave ederek güzelce çırpın. Çırpılan şekerle yumurtaların üzerine azar azar tereyağlı çikolatalı karışımı aktarın ve güzelce çırpmaya devam edin. Tüm karışımı ekleyip çırptıktan sonra un ve vanilyayı eleyerek üzerine ilave edin. Spatula yardımıyla tüm malzemeleri birbirine güzelce yedirin. Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı serilmiş 20 cm'lik kare kek kalıbına hazırladığınız karışımı aktarın. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif çatlak bir görünüm alınca fırından çıkarın ve oda sıcaklığında en az 1 saat kadar dinlendirin. Dinlendikçe kıvamı güzelleşecektir. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.