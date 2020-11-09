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Oyuncu Hazar Ergüçlü'den ihanet iddialarına açıklama Cihangir'in ortasında aldatmaz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'nün bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü'den ihanet iddialarına açıklama Cihangir'in ortasında aldatmaz!
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28 yaşındaki Hazar Ergüçlü aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme geldiği yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün kendisini aldattığı iddialarını ilginç bir savunmayla reddettti. 

"Cihangir'in ortasında beni aldattığını sanmıyorum"

Güzel oyuncu, ihanete uğradığı söylentilerine "Sanmıyorum ki Cihangir’in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, kendimden şüphe etmeyelim” açıklamasıyla yanıt verdi.

"O kadın Onur'un öğrencisi"

Ergüçlü, Ünlü'nün o gece yanındaki kadının yönetmene, “Tokatlayım da kendine gel” sözlerini de yorumladı. Hazar Ergüçlü konuyla ilgili, “Bu tür şakalar yapılabilir. O kadın Onur’un öğrencisi... Yıl 2020 bunları konuşmayalım. Bir tepkim olmadı. Aldatma olmadığı için bir affettirme durumu da yok” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

47 yaşındaki ünlü yönetmen Onur Ünlü, Cihangir’de yanında bir kadınla Uçankuş TV objektiflerine takılmıştı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekmişti. Yanındaki kadın kim olduğu merak edilen Ünlü, soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılmış; genç kadın ise suratını gizlemişti.

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