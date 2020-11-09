20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin yüzündeki değişim dikkat çekti!

Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda biraraya gelen 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tilki'nin yüzündeki değişim ise herkesi şaşırttı.

Değişimi şaşırttı

Tilki'nin yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Şarkıcının o kareleri, "Photoshop mu yoksa estetik mi?" sorusuna yol açtı. Aleyna Tilki ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.