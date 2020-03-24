search menu
search
close

At kestanesinin faydaları neler şah damarınıza sürerseniz...

Güçlü bir antioksidan özelliği olan at kestanesinin vücut ağrılarını dindirmede birebir olduğunu biliyor muydunuz?

At kestanesinin faydaları neler şah damarınıza sürerseniz...
-A A+

At kestanesini bilmeyen yoktur. Cilde birçok faydası bulunan at kestanesinin sağlığa olan faydalarını duymuş muydunuz? Çok güçlü bir antioksidan olan at kestanesi alternatif tıpta sıklıkla kullanılmakta ve birçok derde derman olmaktadır. At kestanesinin özellikle şah damarına sürüldüğünde öyle bir yararı varki duyunca şaşıp kalacaksınız. Peki at kestanesinin faydaları neler? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Vücut ağrılarını dindiriyor 

At kestanesi 1500'lü yıllarda keşfedilmiştir. O zamandan günümüze kadar alternatif tıpta kullanılan at kestanesinin cilt bakımından tutunda sağlığa kadar pek çok alanda faydası olduğu ortaya çıkmıştır. İçerisinde B1, C, K ve P vitaminleri bulunduran at ketanesi vücut ağrılarının dindirilmesinden tutun da kas ağrılarının iyileştirilmesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. At kestanesinin yağı da ezilerek çıkarılan bir yağdırç Bu yağ yaşlanmayı geciktirir ve bunun yanı sıra kozmetik sanayindede sıklıkla tercih edilmektedir. 

Birçok faydası bulunuyor 

At kestanesi vücuttaki iltihaplı enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olır. Bunun yanı sıra eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir.

Şah damarınıza sürerseniz... 

At kestanesi şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Sarkan derileri topluyor 

İçerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Vücuttaki toksinleri atıyor 

At kestanesi yağını koltukaltınıza sürerseniz terleme yaparç Böylece vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu da dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. 

Cildin yenilenmesini sağlıyor 

Yağı saç dökülmesini önler. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir. 

Kremi nasıl hazırlanıır? 

Yarım kilo at kestanesini soyup iyice dövünüz içerisine bir şişe elma sirkesi ekleyip güneş görmeyen bir alanda 20 - 25 gün bekletin. Daha sonra ağrıyan bölgenize uygulayabilirsiniz. At kestanesi günde en az bir kez uygulanır. Hepsi bu kadar! 

At kestanesi çayı nasıl yapılır? 

Kabuğu kaynatılıp tüketilebilir. Ezilmiş kabuklardan bir yemek kaşığı 3 su bardağı su eklenerek kaynatılır. 2 saat bekletilen bu su süzülerek tüketilebilir. Ani ateşlenme, hazımsızlık, yemek borusu kanseri ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte uçuğu anında gideren formül! İşte uçuğu anında gideren formül!
Öneriler
Diş etiniz sık sık kanıyorsa dikkat! Diş etiniz sık sık kanıyorsa dikkat!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Küvette çıplak video çeken şarkıcının virüs tespiti dikkat çekti!
Küvette çıplak video çeken şarkıcının virüs tespiti dikkat çekti!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Önceki Haberler
Hırs vezirde eder rezilde!
Hırs vezirde eder rezilde!
Makyajınızın uzun süre bozulmasını istemiyorsanız...
Makyajınızın uzun süre bozulmasını istemiyorsanız...
Bu alışkanlıklar dudak çevresinde kırışıklığa neden oluyor!
Bu alışkanlıklar dudak çevresinde kırışıklığa neden oluyor!
Bebeğini kaybeden Seren Serengil'den yürek burkan davranış!
Bebeğini kaybeden Seren Serengil'den yürek burkan davranış!
Kahvaltıların aranan ismi olacak: Fırınfa kaşarlı patates tarifi
Kahvaltıların aranan ismi olacak: Fırınfa kaşarlı patates tarifi
Şeyma havuzda çıplak yüzdü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı!
Şeyma havuzda çıplak yüzdü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı!
İngiliz şov yıldızı köpeği ile duş aldığı anları paylaşınca olay oldu!
İngiliz şov yıldızı köpeği ile duş aldığı anları paylaşınca olay oldu!
Anne eli değmiş gibi tuzlu kurabiye!
Anne eli değmiş gibi tuzlu kurabiye!
Yorumlar