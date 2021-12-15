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Biletler bir günde tükendi! Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu

Anadolu turnesine devam eden Hasan Can Kaya'nın son durağı Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı, gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturd

Biletler bir günde tükendi! Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
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YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, turnesine devam ediyor.

10 GÜNDE 20.000 İZLEYİCİ

Son durağı Denizli'de binlerce hayranı gösterisini izlemek için saatlerce sıra bekledi. 10 günde 20.000'e yakın seveniyle buluşan Hasan Can Kaya "Güldükçe çoğalıyoruz" mottosuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

 "DENİZLİ HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Yalnız iyi güldük:) 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler."

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